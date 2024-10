El humorista Frank Martínez 'El flaco' contó una increíble anécdota que le pasó cuando tenía 16 años y estaba en el bachillerato en Itagüí, Antioquia.

Durante una entrevista en La Kalle el antioqueño reveló que una profesora lo mandó a matar, porque no soportaba como se reía en clases.

El tema fue realmente serio pues comenta que el caso estuvo hasta en Secretaría de Educación. “Ella siempre le molestaba que me riera, y me decía que me iba a matar”.

Frank le contó a su madre y realizaron una reunión en la escuela, cuando de la nada, esa profesora que lo molestaba entró y le dijo: “Ya tengo el revolver con el que te voy a matar”. Eso causó una gran impresión en el humorista y el desmayo por parte de su madre.

Manifiesta que fueron momentos muy angustiantes de incertidumbre, pues una vez ellos estaban en el salón escucharon tres disparos y vieron a los estudiantes correr mientras decían: “Mataron a Frank”.

El antiqueño detalló que esto fue muy impactante para él, porque ellos gritaban eso, y se desmayó. Cuando despertó supo que al que habían matado era a un joven que estudiaba con él, y eran muy parecidos.

'Éramos tan parecidos que yo me compré unas gafas para parecerme a él aún más, y si lo mataron a él, es porque lo confundieron conmigo”, narró.

Después de eso, la Policía por seguridad les sugirió que se fueran de la ciudad y, así lo hicieron. Se enteró después que la profesora la mataron y, que al parecer, tenía problemas psiquiátricos.

“Me contaron que ella cuando estaba pequeña visitó un circo y habían unos payasos que se reían mucho, y la traumatizó. Quizá mi risa le recordaba a esos payasos y por eso, me mandó a matar”, describió.

Él dice que este episodio lo marcó mucho, pues lo convirtió muy paranoico.