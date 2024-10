Lleno de impotencia, así como también están millones de venezolanos que le apostaron al cambio de gobierno en su país, se encuentra el humorista Thayron Rodríguez, quien hace nueve años llegó procedente de Los Teques, estado Miranda, para radicarse en Barranquilla, ciudad en la que a punta de sonrisas, ha logrado ser reconocido como El Pupi de Quilla.

Leer también: “Ese 51% vs 44% no se lo cree ni el pajarito que conversa con Maduro”: Blades

Relacionado: “¿Cuál es el miedo con las actas? ¿Por qué no las publican?”: Machado

Previo a que se conocieran los resultados electorales que permitieron la tercera elección de Nicolás Maduro en la presidencia del vecino país, ‘El Pupi’ –a través de sus redes sociales– compartió videos en los que motivó a sus compatriotas a ejercer su derecho al voto. Incluso el domingo se ilusionó con volver a ver a su familia, algo que se ha convertido en su máximo anhelo, debido a que por ser perseguido político, no puede poner un solo píe en su país.

“Siento una decepción muy grande, nos robaron las elecciones. Sabes lo fuerte que es vivir con el hecho de que no puedas regresar a la tierra donde naciste y todo porque Maduro a todo aquel que lo critique lo va anulando. Ahorita lanzó orden de arresto a cinco influencers, y como yo he usado las redes para criticar los atropellos que hace, pues no puedo entrar al país”, dijo Rodríguez en medio de la impotencia que lo agobia.

Su padre murió hace un mes y no pudo asistir al sepelio para darle el último adiós, algo que ha generado en él todo tipo de sentimientos. “También murió mi abuela y no pude viajar, eso allá cada día está peor y este desespero que cargo yo, lo sienten muchos venezolanos más porque por temas económicos es complicado regresar. A mí, literalmente me pican los pies por volver a Venezuela, pero Maduro no deja, el país está reventado”.

De interés: Edmundo González asegura que obtuvo más de 8 millones de votos en Venezuela

Al preguntarle al influencer si se ha comunicado con su familia, contó: “Mi mamá está atrincherada y mi hermano también, porque es que allá están matando. Ellos viven en Los Teques y sienten mucho miedo, me han mandado cualquier cantidad de videos de venezolanos golpeados y de personas muertas, allá hay mucha censura, no todo aparece en los medios”.