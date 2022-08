¿Qué es el síndrome del impostor, la condición que padece Sofía Petro?

"Creo que una de las formas más clásicas del síndrome del impostor se refleja cuando no nos atrevemos a explorar nuevas versiones de nuestro rol profesional o personal, porque le tenemos miedo al éxito. Básicamente creemos que 'no queremos', 'no nos gusta' o 'no nos interesa', porque tenemos pánico y 'no nos creemos merecedores de eso'", asegura Ramón.

Datos del International Journal of Behavioral Science, apuntan a que más del 70 % de las personas a nivel mundial, se ven afectadas por pensamientos que apuntan a considerarse impostores en aspectos profesionales en algún momento de sus vidas. De acuerdo con la investigación, los síntomas internos generalmente son los mismos.