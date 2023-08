Personas con ansiedad y depresión pueden verse afectadas por el calor

En una investigación publicada en la revista académica PNAS, se muestra la evidencia empírica de los riesgos para la salud mental que plantea el cambio climático.

“Los resultados de estimar nuestra regresión transversal agrupada indican que los aumentos exógenos en la temperatura mensual y los días de precipitación agregados amplifican la probabilidad mensual de experimentar problemas de salud mental”.

De acuerdo con el estudio, las temperaturas máximas promedio superiores a 30 °C aumentan la probabilidad de problemas de salud mental en más de un punto porcentual en comparación con 10 °C a 15 °C.

Los meses con más de 25 días de precipitación aumentan la probabilidad de problemas de salud mental en 2 puntos porcentuales en comparación con los días de cero precipitaciones mensuales.

Asimismo, una investigación publicada en la revista Jama, se expuso que la exposición a altas temperaturas ambientales (es decir, calor) es una amenaza reconocida para la salud pública y se ha documentado que está asociada con un exceso de morbilidad y mortalidad.

Además de la asociación entre el calor extremo y la salud física, un número creciente de estudios han informado sobre los posibles efectos adversos del calor en la salud mental.

La temperatura ambiente se ha asociado previamente con la exacerbación de los síntomas de muchos trastornos mentales y del comportamiento, incluidos los resultados adversos de salud mental autoinformados, y el riesgo elevado de visitas al departamento de emergencias (ED) por cualquier causa de salud mental, trastornos del estado de ánimo y ansiedad , consumo de sustancias y esquizofrenia, así como un mayor riesgo de suicidio.

En una entrevista concedida a The New York Times, el doctor Asim Shah, psiquiatra del Baylor College of Medicine en Houston, indicó que que el aumento de la luz solar y el calor pueden elevar los niveles de serotonina y provocar cambios de humor, agresión e irritabilidad.

Por su parte, en la revista Nature, se publicó que Las temperaturas más altas aumentan las tasas de suicidio en Estados Unidos y México.

“Utilizando datos completos de varias décadas tanto para Estados Unidos como para México, encontramos que las tasas de suicidio aumentan un 0,7 % en los condados de EE. UU. y un 2,1 % en los municipios mexicanos por un aumento de 1 °C en la temperatura media mensual”.

De acuerdo con la revista, este efecto es similar en las regiones más cálidas frente a las más frías y no ha disminuido con el tiempo, lo que indica una adaptación histórica limitada.

El análisis del lenguaje depresivo en más de 600 millones de actualizaciones en las redes sociales sugiere además que el bienestar mental se deteriora durante los períodos más cálidos.