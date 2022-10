Estigma social, el verdadero mal de la enfermedad de Huntington

Para infortunio de la sociedad, ningún tratamiento puede alterar el curso de la enfermedad de Huntington, pero los medicamentos pueden aliviar algunos síntomas de los trastornos psiquiátricos y del movimiento involuntario. Además, múltiples intervenciones podrían ayudar a una persona a adaptarse a los cambios en sus capacidades durante un cierto tiempo.

Así lo indicó el neurólogo y neurogenetista peruano, Mario Cornejo, quien hizo énfasis en el reto que conlleva manifestarle a una familia que la enfermedad aún no tiene cura.

“Por ahora no tenemos un tratamiento curativo, pero sí que existe un manejo integral de la enfermedad para que muchos de los síntomas se puedan controlar bastante bien y poder mejorar la calidad de vida de las personas, hacer diagnósticos tempranos e inclusive identificar a las personas en riesgo para que podamos ayudarlas con decisiones de vida”.

Un escape a los prejuicios. Esta enfermedad deteriora de manera significativa la vida de quien la padece y la de su familia. Sin embargo, no es la única problemática latente, también deben ser testigos de la discriminación, rechazo y prejuicio de la sociedad.

Para combatir este mal que se añade a la patología, Elena Cattaneo, profesora de farmocología italiana de la Universidad de Milán con más de 20 años estudiando la enfermedad y miembro del Senado italiano, manifestó que la conciencia es la única capaz de generar un cambio social.

“Estamos todos en un mismo cielo y tenemos que ayudarnos todos porque esto no nos hace diferentes, no hay fronteras para esto. Todos estamos trabajando por ellos y para ellos, y poder ganar la batalla. Tenemos que ser más conscientes”.

Además, la pobreza es otro de los factores agudizantes que persiguen a estos grupos.

“El cuidador tiene que quedarse en casa y si no trabajas, no puedes obtener los recursos. He conocido familias con once hijos y se hace muy complicado, la pobreza se incrementa”.