Endulzante artificial sí podría ser cancerígeno

“Es muy difícil dejar por completo el azúcar. Los endulzantes han sido aliados y aunque no uso azúcar refinada, me he dejado llevar por aquellos que tienen bajas cantidades”.

Para la especialista Carrero es importante hacer una dieta balanceada que permita que el azúcar no sea el componente indispensable.

“Hay que consumir muchas verduras con preparaciones naturales al vapor y no fritas. Todas las bebidas que son azucaradas en caja y en botellas hay que eliminarlas. Para saciar ese apetito y no tener antojo de dulce se pueden hacer meriendas como barras de cereales con miel o frutos secos como las almendras”.

El pasado mes de mayo la OMS ya señaló que los edulcorantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo. Es por ello que la nutricionista María Laura Moreno recomendó observar qué tanto son modificados los alimentos de su forma natural.

“Nuestro cuerpo siempre va a seguir respetando las rutas metabólicos para las que fue diseñado como para procesar productos que estén en un estado natural y el edulcorante es un producto químico y por eso hay que revisar que lo que consumimos conserva su matriz original para tener un buen metabolismo”.