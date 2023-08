El dengue, una enfermedad endémica en aumento

Antes de hablar de los tipos del virus, es imperativo introducir a uno de los protagonistas: el Aedes Aegypti, el principal tipo de mosquito que transmite el dengue y uno de los más mortales en el mundo.

Correcto, no todos los mosquitos transmiten el dengue, por lo que matar a todos no es una práctica que dé resultados. De hecho, muchas de estas especies tienen sus propias funciones en una cadena alimenticia que no debe ser alterada.

Los Aedes, entonces, quienes propagan el dengue, se encuentran en climas más cálidos y también transportan virus como la fiebre amarilla, el Zika, el chikungunya y el virus del Nilo occidental. Sin embargo, son solo las hembras quienes pican debido a su necesidad de alimentarse de sangre para producir huevos.

Como dato curioso, y aunque el dengue es un virus transmitido por la picadura de las hembras Aedes, el paciente cero no fue un mosquito, sino un ser humano. El origen del dengue aún no se conoce con certeza, pero las autoridades de salud han logrado demostrar que es el mosquito —o, mejor dicho, la mosquita— quien transporta el virus de un humano a otro.

Esto quiere decir que cuando el Aedes no infectado pica a un ser humano con dengue, adquiere la infección y, como portador, se la transmite no solo a los 200 huevos que pone en cada oviposición diaria, sino también a los humanos que pica después, según lo señalado por el libro Dengue en Colombia, de Julio César Padilla.