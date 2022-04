Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: lo que hay que saber

El Trastorno de Espectro Autista afecta el desarrollo mental de los niños, creando dificultades principalmente en la comunicación e interacción social. No se sabe aún con certeza el origen o la causa para esta condición, que no es una enfermedad, por lo cual no tiene cura.

El autismo también se caracteriza por tener conductas repetitivas y estereotipadas, incomodidad extrema con ciertos ruidos o texturas.

Las personas con autismo tienen una forma diferente de percibir el mundo, haciendo que su enfoque sea dirigido a otros elementos del entorno que no son necesariamente estímulos sociales presentes.

Hay que destacar que dentro del Autismo se encuentran diferencias. Cada niño con TEA se manifiesta de forma distinta.