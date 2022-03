Obesidad: una enfermedad más allá de la talla y el peso

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, en 2016, cerca de 1.900 millones de adultos padecían de esta enfermedad. En Colombia el 56% de la población entre los 18 y 46 años están en condición de obesidad o sobrepeso.

Según el especialista se estima que esta cifra ha aumentado a causa de la pandemia, pues las personas se volvieron más sedentarias.

“Es muy importante tomar consciencia y entender que la obesidad es una condición de salud que tiene un alto impacto por sí misma y por las enfermedades con las que se suele relacionar (…). Es importante que las personas acudan a tratamientos con evidencia científica y que no se dejen llevar por lo que ven en las redes sociales, que no siempre es acertado. Tienen que tener presente que no es el peso ideal, sino el peso saludable”, concluyó el especialista en Medicina Interna.