Brayan y Tomás: dos pequeños superhéroes que le ganaron la batalla al cáncer

“En esos momentos recién se había decretado la cuarentena, por la pandemia. Por eso, me tocaba llamar a los médicos, para que vinieran a reconocerlo en la casa, y encontraron que ya le habían aparecido manchas de sangre en las piernas. Enseguida ordenaron la hospitalización, porque tenía la hemoglobina muy baja”.

Por tales condiciones, el niño debió ser retirado de la escuela, pues no podía continuar sus clases virtuales por dos razones: el equipo celular de Elvia no estaba en buenas condiciones y la señal en el hospital la señal no era óptima.

Entre tanto, el niño recibía transfusiones de sangre, mientras le practicaban rigurosos exámenes que arrojaron que sus padecimientos se debían a un tipo de cáncer en la sangre denominado leucemia linfoblástica aguda, debido al cual debía iniciarse un tratamiento inmediato con quimioterapias.