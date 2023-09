Cáncer de tiroides: una enfermedad silenciosa de máximo cuidado

Fue el 14 de mayo de 2015 cuando la mujer fue sometida a una cirugía de 18 horas, pues ya su cáncer estaba bastante avanzado. Sin embargo, los primeros síntomas que tuvo un año antes no fueron asociados con esta enfermedad o nunca imaginó que se trataría de un cáncer.

“Yo empecé a subir de peso rápidamente, fui al médico y me decían que yo tenía obesidad, pero nunca me mandaron a hacer un examen. Me sentía muy cansada, fatigada. Volví al médico y me decían: ‘Está obesa, coma esto, no coma esto’. Y así fue que de un momento a otro, me quede así”.