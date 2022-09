Así viven los adultos con déficit de atención e hiperactividad

Actualmente tiene 43 años y descubrió que sufre TDAH hace poco más de 10 años, cuando diagnosticaron a su hija y ella también se sometió a las pruebas porque sentía que había vivido los mismos síntomas.

“Hace dos años me dejé una sartén en el fuego, se prendió y acabé en la UCI, me quemé medio cuerpo”, recordó.

Otro episodio que la marcó ocurrió hace diez años: “tuve un accidente de tráfico, no giré en una curva porque estaba despistada”, sostuvo.

Manifestó al medio citado que ahora con la medicación siente un poco más de control sobre sí misma.

“Entendía y asumía lo que me pasaba y por qué y, además, me permitió después encontrar herramientas que podía utilizar para evitar que me ocurriera tanto”, afirmó.