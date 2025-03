El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha lanzado una alerta sanitaria que advierte sobre la comercialización fraudulenta del medicamento Noxpirin Plus Cápsula tras la notificación de Laboratorios Siegfried SAS, titular del registro del producto, quien ha confirmado que no reconoce el lote 12260623 con fecha de vencimiento 07-2025, lo que indica que se trata de una falsificación.

Bajo lo estipulado en el Decreto 667 de 1995, cualquier producto que no provenga del titular del Registro Sanitario, del laboratorio fabricante o de un distribuidor autorizado es considerado fraudulento. En este contexto, el Invima ha instado a la ciudadanía a no adquirir el lote 12260623 ya que no ofrece garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo significativo para la salud.

¿Cómo saber si compró un Noxpirin falsificado?

Invima Así se ve el producto original y el falsificado.

Como respuesta a la notificación, el Invima ha proporcionado una serie de características que permiten a los consumidores identificar el medicamento falsificado entre las que se incluyen diferencias en el color y brillo de los empaques, variaciones en la diagramación, tipo y tamaño de los textos así como en los acabados del sellado. Tenga en cuenta estos detalles para que pueda identificar si su Noxpirin ha sido falsificado:

• Diagramación diferente al producto original.

• Fuente y tamaño de los textos diferente del producto original

• Acabados del sellado diferente del producto original.

• Codificación diferente al del producto original.

• El arte del foil (material de envase) tiene diferencia en cuanto a su tipografía, colores y contenido.

• La cápsula presenta diferencias físicas en comparación con el producto original.

¿Qué hacer si compró un Noxpirin falsificado?

Según las recomendaciones emitidas por el Invima, los consumidores que ya estén utilizando este producto deben suspender su uso de inmediato y reportar a las autoridades de salud territorial sobre los puntos de venta del medicamento falsificado. En caso de presentar algún evento adverso asociado al consumo, se recomienda reportarlo a través del enlace proporcionado por el Invima o al correo electrónico invimafv@invima.gov.co (mailto:invimafv@invima.gov.co).

El Instituto además ha enfatizado que se desconoce el contenido real de este lote y sus condiciones de almacenamiento y transporte, lo que aumenta los riesgos asociados a su consumo. Asimismo, se recordó a los usuarios la importancia de verificar siempre el número de registro sanitario antes de adquirir medicinas, siendo el correspondiente para Noxpirin Plus Cápsula el 2015M-0004030-R1.

Finalmente, el Invima recomendó a las secretarías de salud realizar inspecciones en establecimientos y a no adquirir medicamentos sin registro sanitario vigente, ya que pueden contener componentes peligrosos para la salud destacando también que muchos de estos productos fraudulentos suelen ser vendidos en minoristas, plataformas digitales y redes sociales.