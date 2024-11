Arneth Hernández Díaz, procedente de Riohacha, ganó en la categoría Cantante Champeta del Año en los premios Praise Music Awards, enfocados en reconocer el talento y utilizando la música como medio para enlazar a las personas en Latinoamérica y lugares donde existe una población hispana cristiana.

Lea también: Giro en caso de cadáveres hallados en camioneta Prado: víctimas salieron de Barranquilla

Amante de la senda musical, Arneth desde pequeño soñaba con representar a su tierra con su talento, y hoy se convirtió en una realidad, donde argumenta que Dios lo está utilizando como elemento para salvar y ayudar a la población vulnerable.

“Quiero que mis letras, mi voz, mi persona inspiren a otros, que me escuchen y reflexionen en su actuar, y que esto los haga cambiar de rumbo, a un camino hacia la salvación”, dijo el riohachero.

Suministradas

De acuerdo con el joven artista, inicialmente interpretaba canciones vallenatas, pero aproximadamente en 2016 inició con el género urbano, con el objetivo de transmitir un mensaje de esperanza y llegar a aquellos que se hallan en circunstancias complicadas de la vida.

Lea también: ‘Los Costeños’ y su relación con la brujería y la financiación de ‘influencers’

“Comenzó a colaborar con artistas y mezclar ritmos, con la champeta empecé en compañía de mi hermano Walter Hernández, con quien establecí un dúo musical llamado Militante y Jr. Los seleccionados. Posteriormente, tuve algunas alianzas con Nilson Gallego de Coveñas, Córdoba y Erick Ochoa de la ciudad de Montería”, señala Arneth.

Su trayectoria musical no ha sido sencilla, y agradece a aquellos que han depositado su voto de confianza y respaldan su talento. Recuerda que la primera vez que grabó fue un merengue llamado ‘Me apasionas Jesús’, que fue acogido con gran entusiasmo por sus oyentes, ya que junto al cordobés Nilson, introdujeron otro ritmo y lograron un impacto inesperado en sus espectadores.

Luego, en 2017 realizó su primera grabación de champeta junto a su hermano, y desde ese momento, su vínculo con el género se fortaleció. El riohachero, manifiesta que en dos ocasiones ha participado en los galardones Praise Music Awards, obteniendo en su segunda inscripción el primer puesto.

Lea también: Los detalles ocultos del “recobro” de la opción tarifaria por parte de Air-e

Suministrada Arneth Hernández junto al barranquillero Nelk Funez, ganador en la categoría Canción Champeta del Año.

“Yo me congrego en la iglesia Comunidad Cristiana Tiempos en su Presencia, situada en Riohacha, y que el año pasado, 2023, fue un amigo quien sin mi conocimiento me inscribió, pues él cree en mi potencial, en esa oportunidad quedé en el segundo lugar, pero mi perseverancia me llevó a ganar el primer puesto este año” dijo.

El pasado 24 de octubre de esta anualidad, en Bogotá, varios artistas concursaron en esa categoría, y aunque el reto era grande, la fe y el propósito de Arneth Hernández Díaz, también.

“No fue fácil, ya que en esa misma calidad figuraban artistas de renombre como Michel Martínez, Jey Ávila, JDF, Nelk Fúnez, junto a otros especialistas en champeta cristiana de ciudades como Cartagena, Barranquilla, Montería. Indudablemente, el amor hacia Dios es mi mayor incentivo. La gratitud por la vida, por todas las hermosuras que me ha brindado, por el cariño de nuestro padre celestial. Soy una persona devota a Jesucristo, admiro la majestuosidad de la creación, y fue esto lo que me entregó la victoria” expresa con profundo amor.

Lea también: Emergencia en Santa Marta: avalancha destruyó casas y arrastró vehículos

Finalmente, el guajiro expresa que a comienzos de este año grabó una versión covers de la canción ‘Vuelve’ de Luisa Fernanda Meza y de la canción ‘Me sostienes’ de Jay Kalyl. Además. Además, el pasado 6 de octubre, publicó en su plataforma YouTube la canción ‘Mi testimonio’, de su creación, esta no es la primera ocasión en la que se presenta con canciones propias, ya que durante su trayectoria en esta misma plataforma ha publicado otras.