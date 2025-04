Una sola cámara de seguridad apuntaba al sitio donde fue vista por última vez la joven estudiante de medicina Tatiana Alejandra Hernández, quien desapareció desde la tarde del Domingo de Ramos en la ciudad de Cartagena, pero esta no está activada desde el año 2016, por lo que las labores de búsqueda se han dificultado.

Armada Nacional Intensifican búsqueda de Tatiana Hernández, la estudiante que desapareció en Cartagena.

Así lo confirmó el general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de Policía Metropolitana de Cartagena, y señaló que los trabajos de búsqueda de Tatiana Hernández no han cesado y, por el contrario, se han intensificado con las informaciones que han recibido tanto las autoridades como los padres de la joven bogotana de 23 años de edad.

“Hay una cámara que apunta al sitio, pero lastimosamente está inhabilitada desde el año 2016 y por lo desolado del lugar, la única información real que se tiene es el último video que un turista aportó y es el que nos sirve de guía para ver cuál fue el último lugar donde se pudo observar a Tatiana, el hallazgo del celular por parte de los amigos e igualmente de unos elementos personales en este lugar”, sostuvo el comandante Peña.

Armada Nacional Armada Nacional busca a Tatiana Hernández.

Asimismo reveló que las autoridades trabajan de maner activa con el equipo de guardacostas para buscar a la joven en el mar “porque el último lugar donde se vio a Tatiana fue en una zona de playas prohibidas y no cesamos de trabajar y de buscar en procura de saber qué sucedió con la joven”.

Sobre la recompensa de 50 millones de pesos que ofreció la administración distrital por información que conduzca a su paradero, el comandante de Cartagena pidió sensatez a las personas que dicen tener pistas. “Pedimos en este caso a la gente sensatez y que observen el dolor que está sufriendo una familia porque no hay nada más desastroso que no saber qué pasó con un ser querido. Entonces les pedimos que sean muy responsables y que la gente sea muy solidaria pero que también sea muy seria a la hora de brindar información primero para no jugar con el dolor de esta familia, sino también el desgaste institucional de hacer verificaciones irreales”, aseveró.

La joven bogotana, estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, llevaba aproximadamente cinco meses en la ciudad cuando ocurrió su desaparición. Según declaraciones de Lucy Díaz, madre de Tatiana, a Mañanas Blu, la estudiante había experimentado episodios de ansiedad y estrés debido a las exigentes jornadas de trabajo y el poco tiempo de descanso.