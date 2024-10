La salud de La Guajira atraviesa la peor de sus crisis de los últimos años con el cierre parcial del hospital San José de Maicao desde el pasado 28 de noviembre y el paro de médicos y empleados del hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, que ya cumple 13 días.

En Maicao el hijo de Mirley Morón Olivero sufrió convulsiones, pero no pudo llevarlo a ese centro hospitalario porque casi todos sus servicios están cerrados. 'Me tocó ir a la clínica de Asocabildos donde, afortunadamente, me atendieron bien. Me queda más lejos y por eso se perdió tiempo para que lo viera un médico, pero me lo atendieron', cuenta la madre.

Después lo llevó a la consulta externa del hospital de Maicao, que sí está abierto aunque no sucede lo mismo con la urgencia, pese a que este es un servicio vital.

En los pasillos vacíos Katerine Ospino considera que 'es una lástima que no se pueda contar con esta urgencia, ya que es bastante necesaria en este municipio'. Ella llegó a un averiguar por un procedimiento que le van deben hacer. 'Hasta el momento me han atendido bien', admite.

Muy cerca de allí, la barranquillera Claudia Soto quien habitualmente visita Riohacha y Maicao, considera que es 'inadmisible' el cierre de dos de los hospitales más importantes en una región en donde este año 27 niños wayuu han muerto de hambre.

'Ojalá solucionen cuanto antes la crisis porque los que más se afectan son esos niños', asegura.

Tanto Mirley como Katerine reconocen que esta situación se agrava por el cierre de la frontera con Venezuela por lo que no pueden ir con facilidad a buscar atención médica en Maracaibo. También hay problemas con el abastecimiento de agua, que aunque ha mejorado el líquido aún lo reparten en carrotanques y, además, como es época decembrina se incrementan los accidentes y las acciones delictivas.

SIN CONDICIONES

El gerente del hospital San José, Orlando Ruiz, tomó la decisión de cerrar de manera temporal algunos de los más esenciales servicios, como ginecoobstetricia, cirugía, hospitalización de adultos y pediátrica e incluso la urgencia.

Lo hizo a través de la Resolución 0667 en la que se informa que solo quedaron abiertos los servicios de ambulancia, odontología, medicina general, programas de promoción y prevención, laboratorio clínico e imágenes diagnósticas.

El director administrativo y financiero, Alberto Barros Pérez, explica que la decisión se tomó porque 'hay dificultades' y no se cumplen las condiciones técnico científicas para brindar una atención adecuada a los pacientes.

'No podemos ser irresponsables en este sentido, ya que no tenemos médicos generales ni especialistas, quienes renunciaron por la falta de pago de sus salarios', señala.

No hay condiciones

En la Resolución se explica que la institución no cumple a cabalidad con las condiciones del recurso humano requeridas en un servicio de salud, lo que condiciona directamente la calidad de la prestación de los servicios generando un riesgo posible en cada uno de estos.

Aleyda Muegues, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud en Maicao, asegura que a los empleados de planta les adeudan unos 13 meses, en promedio, y a algunos hasta 15 meses; a los especialistas y médicos generales les deben de 18 a 23 meses y no sabemos quién va a responder a las familias que quedan afectadas.

La nómina de la institución tiene un costo aproximado de $1.139 millones, con los cuales les pagan a 131 empleados administrativos y 329 asistenciales. Son 80 de planta y 376 contratados. Los especialistas se pronunciaron a través de un comunicado y dijeron que 'no somos responsables de la situación financiera del hospital' , aseguran, al recordar que renunciaron de sus cargos por los salarios que les adeudan.

'Lo que pasa es que las deudas sobrepasaron todos los límites, esas pueden ser las causas', consideran los concejales y el comité pro salvación.

Recientemente los concejales enviaron una comunicación al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para que intervengan y se pueda buscar una solución a la problemática de la institución.

Aseguran que 'la situación de la entidad de salud es consecuencia de decisiones erróneas en planeación, en contratación, falta de gestión, lo que ha derivado en un déficit fiscal que a la postre ha terminado en cierre'.

Agregan que las consecuencias sociales de esta decisión violan el derecho fundamental de la salud y por ende la vida, ya que sin la atención oportuna y eficiente de la salud se pueden perder vidas humanas.

Los miembros del Comité Pro salvación del Hospital San José del que hacen parte representantes de los empleados del hospital, la sociedad civil y las agremiaciones de Maicao, afirman que la culpa es de la contratación 'perversa' con las EPS, las malas decisiones administrativas tomadas durante los años 2009 y 2010, la falta de planeación al momento del traslado de la sede del hospital antiguo en agosto del año 2009, lo que conllevó a perdidas y traumatismos a la institución, la falta de gestión y compromiso del Gobierno Departamental, la ausencia de voluntad política de quienes han tenido en sus manos la autoridad y la competencia en la toma de decisiones (Gobernador y Secretario de Salud Departamental), la falta de aprobación del documento de Red Pública de servicios de salud del Departamento, el déficit Fiscal que asciende a la suma de $42 mil millones y los embargos que actualmente cursan en procesos ejecutivos y la indefensión jurídica de la entidad ante el favorecimiento de los acreedores en cualquier tipo de negociación.

Las ESP les adeudan al hospital alrededor de 20 mil millones de pesos, pero 17 mil millones de pesos no son financiables, producto de los costos de las demandas.

Para Aleyda Muegues desde hace año y medio llamarón la atención de la Gobernación, del Ministerio y la Superintendencia de Salud, pero 'no han podido enfrentar la situación de manera eficiente'.

Para hablar del tema se han realizado varias reuniones, cabildos y encuentros, pero además se conformó el comité técnico pro Salvación del Hospital San José, el cual solicitó que realicen las gestiones financieras pertinentes, tomen las decisiones jurídicas necesarias y efectúen los cambios administrativos de fondo, que permitan restituir los derechos violados a la planta de personal, proveedores, la comunidad en general y a todos los actores y perjudicados con esta crisis.

En la puerta de la urgencia unos 50 empleados del hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha llevan a cabo una protesta hace 13 días: les adeudan los salarios correspondiente a seis meses de este año, a algunos les deben tres meses de 2011 y a otros tres de 2012.

Así lo explica el pediatra Spencer Rivadeneira, quien dijo que, aunque hasta el momento no han obstaculizado la atención en el centro asistencial, se mantendrán firmes hasta que les cancelen sus sueldos.

La gerente Flor García Peñaranda asegura que las EPS les deben alrededor de 30 mil millones de pesos.