Como si se tratara del fin del mundo definió la abogada Margoth Hernández el momento en que un pedazo del balcón del centro en la Segunda de Badillo cayó sobre su vehículo y lo destruyó.

Para Hernández lo que está pasando en el centro es responsabilidad de la Administración Distrital y la falta de templanza por parte de este ente territorial para que los propietarios de las viviendas no las descuiden y les hagan las debidos mantenimientos.

'Yo venía al centro en compañía de una pastora que llegaba a Cartagena cuando sentimos que se vino encima el balcón y me acabó el vehículo completamente. Aún no supero el susto y le exijo al Distrito que me responda por esta situación', dijo la abogada consternada por la impresión producto de los pedazos de balcón que habían caído sobre su vehículo.

Al sitio de los hechos llegó la Policía a verificar que no hubiera personas heridas y, al igual que en el Portal de los Dulces donde un pedazo de balcón se desplomó, realizaron una cadena de custodia como protección. 'Considero que eso que está haciendo la Policía ahora ya es tarde el daño ya está causado, por fortuna no hubo heridos', dijo la abogada.

QUE DICE EL INSTITUTO DE PATRIMONIO

El IPCC reiteró que ha cumplido sus deberes legales, y que la única medida que puede tomar en estos asuntos es la aplicación de sanciones porque lamentablemente las normas legales no le permiten ir más allá. Quedando en manos de la autoridad de Policía (Inspección de Policía) el proceso de orden de cerramiento que corresponde de acuerdo con el estado de los bienes inmuebles. Adicionalmente señaló:

1. El bien se encuentra dentro de los 230 a los cuales se les envió el oficio de notificación de deterioro.



2. La propietaria Sibila Puente pidió el día 24 de mayo un cerramiento para el inicio de obras de mantenimiento y consolidación, que sí es competencia de la División de Patrimonio del IPCC.



3. El IPCC, a través de la División de Patrimonio, expidió permiso de cerramiento provisional para el mantenimiento y consolidación del bien inmueble, de fecha 1 de junio de 2011.