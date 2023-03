Decreto que impide circulación de motos en Valledupar está en revisión

Para la revisión técnica se adelantarán mesas de trabajo integradas por las Secretarías de Gobierno y Tránsito Municipal, y la participación de los representantes de los comerciantes.

“Se llegó a un común acuerdo en retirar las vallas y no quitar a los agentes de Tránsito. No puede estacionarse ningún vehículo, lo que si puede es circular. En días pasados hubo pérdidas debido a la medida, y este fin de semana que pasó nos fue muy bien. Lo que pedimos nosotros es que la mesa de trabajo se logre concertar para darle movilidad al centro y que no haya problemas de movilidad, mucho menos pérdidas de económicas”, manifestó Cristian Ramírez, vocero de la mesa de trabajo de comerciantes.