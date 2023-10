Pueblos palafitos, un tesoro para visitar en la Ciénaga Grande de Santa Marta

Civitatis es una compañía líder en reservas de tours y actividades en gran parte de Europa, pero desde el 2021 se está consolidando en el país. En su página web se encuentra una variedad de excursiones y visitas guiadas a diferentes ciudades nacionales, en los que promueve el turismo comunitario que beneficia a mujeres como Elsy Rodríguez.

“Llevo ocho años de estar trabajando en el turismo que me gusta y me ha enamorado. A veces los beneficios no son como que muy altos pero de todas maneras me han servido mucho. Me siento agradecida con Dios y con todas las personas que se comunican conmigo, a ellos les preparo los almuerzos con amor. Estoy segura de que con el turismo, mi vida y la vida de muchos pobladores va a cambiar”, expresó Elsy, quien tiene un restaurante en Nueva Venecia. Además, cuenta con hospedaje y un sitio de esparcimiento.

Ella, junto a 10 personas más, trabaja en su proyecto “Paraíso veneciano”, en el cual también ofrece recorridos por el complejo lagunar.