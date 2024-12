La Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), anunció que este lunes 9 de diciembre a partir de las 8:00 de la mañana el magisterio realizará un mitin en las afueras de la Gobernación para rechazar el no pago de la prima vacacional y otras obligaciones por parte del gobierno departamental.

Ubaldo Corrales Pérez, presidente de la Ades, y Óscar Bolaños, secretario de Asuntos Laborales y Derechos Humanos de esta asociación, fueron quienes anunciaron y convocaron el mitin tras haber estado en la sede del gobierno de Sucre y percatarse de que no se vislumbraba pago alguno.

Los directivos sindicales advirtieron que “hay negligencia y falta de voluntad política, si se puede decir, por parte de la Gobernación y la Secretaría de Educación, para pagar la media prima o prima vacacional de los docentes que la ley establece que debe pagarse 5 días antes de los maestros salir de vacaciones y ya los maestros salen este lunes 9 de diciembre y todavía el pago no se hace efectivo”, indicó Corrales Pérez.

A su vez, dio a conocer que en todas las entidades certificadas en educación ya se produjo dicho pago, por ejemplo, en Sincelejo se efectuó con el mes de noviembre.

Los directivos de Ades aducen que como respuesta a la situación en la Gobernación les informaron que el pago no se ha hecho efectivo porque los recursos no alcanzaron “y llevan semana y media buscando las firmas de funcionarios y aún no lo han logrado. No sabemos dónde es que viven esos funcionarios. Nosotros en el magisterio estamos en alerta porque ya en otros departamentos como Cesar a los maestros les pagaron hasta la prima navideña”.

En Sucre los maestros también reclaman el pago de la bonificación pedagógica, el retroactivo de ascenso, la reubicación y la dotación.