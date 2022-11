Superservicios investiga cesión de contrato de aseo en Santa Marta

La apertura de investigación contra Interaseo se motiva por presuntos incumplimientos a condiciones señaladas por las normas para la prestación del servicio, entre ellas: utilizar vehículos de recolección y transporte de residuos sin las características requeridas, no haber reportado la finalización de actividades en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS), no haber informado debidamente a los usuarios la cesión del contrato de condiciones uniformes. Además, se evidenció que la empresa no contaba con vehículos recolectores de reserva suficiente y su Plan de Emergencia y Contingencia no estaba ajustado a la reglamentación expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.