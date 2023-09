Requieren a Petro para que haga que el gobernador de Sucre cumpla un fallo

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en calidad de superior jerárquico del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, fue requerido para que lo haga cumplir un fallo de tutela.

El requerimiento al Presidente de la República se lo hizo el Juzgado Segundo Civil Oral Municipal de Sincelejo al resolver el incidente de desacato que el Partido Cambio Radical promovió en contra del gobernador porque este no ha nombrado alcalde interino en Sincelejo de la terna que le fue enviada.

El juez Ricardo Julio Ricardo Montalvo le hace saber al mandatario de los colombianos que debe requerir a Espinosa Oliver para que “dentro del término de veinticuatro (24) horas, contadas a partir del recibo de la comunicación, requiera al regente del ente territorial departamental de Sucre para que cumpla, o en su defecto le haga cumplir, lo resuelto por este Juzgado en el Fallo Tutelar adiado el trece (13) de septiembre de 2023”.

En esa providencia le ordenaron al gobernador Héctor Olimpo Espinosa o a quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la providencia, se pronuncie y decida formalmente en lo relativo a la designación del Alcalde Municipal de la ciudad Sincelejo, Sucre, para finalizar el período 2020- 2023, teniendo en cuenta la terna enviada desde el 17 de agosto por el Partido Cambio Radical.

A Espinosa Oliver también lo requiere el juez para que cumpla la sentencia de tutela en las próximas 24 horas, pero este se mantiene en que no nombra de esa terna que integran Beatríz Elena Riaño García, Fernando Andrés Vargas Mesías y Luis Mario Hernández Vargas porque “no residen en Sincelejo, no tienen arraigo en Sincelejo, no conocen Sincelejo, no saben dónde está ubicada la Plaza de Majagual. Los soltamos aquí y no saben para dónde coger”.

Además sustenta que Cambio Radical ha tomado el camino del atropello y no del diálogo en este caso y ha desconocido a los demás partidos que eligieron a Andrés Gómez Martínez, como lo son la U, Conservador y Centro Democrático.

Dejó sentado el gobernador Héctor Espinosa durante una rueda de prensa en la mañana de este lunes que al designar un alcalde interino debe ser una persona de su confianza porque él debe responder por esa escogencia.