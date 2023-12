Policía refuerza las campañas de prevención para evitar el uso de la Pólvora

La institución recomienda que por ningún motivo permita que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora; no manipule pólvora si no es un experto en su utilización. Usted puede resultar herido y afectar a otras personas; si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados, llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano, no le realice curaciones caseras; recuerde que no hay pólvora inofensiva. Entre las más tóxicas y peligrosas están totes, mechas, buscaniguas, volcanes y voladores y si asiste a un espectáculo pirotécnico, cerciórese de que sea organizado por profesionales y acate las normas de seguridad.

Además si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora, informe a la Policía Nacional a la línea 123 para actuar.