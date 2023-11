NHC advierte sobre baja presión que se formará en el mar Caribe

Según el NHC esta área de baja presión tiene una probabilidad media del 40% de formación de ciclón tropical, el cual podía registrase en los próximos 7 días.

7pm EST 11th November : NHC is monitoring a broad area of low pressure that is forecast to form in the SW Caribbean Sea by the middle part of next week. It currently has a medium chance (40% ) of tropical cyclone formation over the next 7 days. Stay informed at… pic.twitter.com/jlVDeBbFPR