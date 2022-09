Minuto a minuto: así avanzan marchas contra reformas del Gobierno en la Costa

11:40: a. m. en Sucre: La ciudadanía salió a protestar en la mañana de este lunes 26 de septiembre por las calles y avenidas de Sincelejo. Ganaderos, productores, pensionados de la Rama Judicial y de la Policía Nacional, entre otros, hicieron parte de la movilizaron por las calles y avenidas de Sincelejo para decirle a Gustavo Petro que no están de acuerdo con las reformas a la salud y política que pretende hacer, como tampoco con el “debilitamiento” que le ha hecho a la Fuerza Pública.

Fernando Támara Olmos, en representación de los gremios de la producción en Sucre dijo que quienes marchan este lunes en todo el país “somos las personas que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo el nuevo Gobierno con todas sus improvisaciones. En el sector agropecuario estamos preocupados por las invasiones incontrolables de tierras y por la pretendida reforma agraria que no tiene pies ni cabezas. Va a tener el mismo fracaso que las anteriores porque el campesino no quiere tierra sin que le den ayudas y sin que le pongan su tierra productiva”.

Además anunció que en Sucre, a través de Fegasure y siguiendo los lineamientos de Fedegán, “estamos organizando la brigadas de reacción solidaria para apoyar a quienes sufren la invasión de tierras que las hay en San Marcos, San Benito y ahora en Sampués, pero siempre las ha habido”.