Polémica en Cartagena por supuesta fiesta erótica en centro geriátrico

Un video publicado en la cuenta de Instagram por la creadora de contenido Nadia Cartagena ha generado polémica en las redes sociales, luego de que mostrara cómo realizó una fiesta erótica sorpresa en un hogar geriátrico de la ciudad y que este terminara supuestamente con una adulta mayor infartada.

“Hoy realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida, porque no esperé que sucediera lo que pasó y la verdad es que lo siento mucho, solamente quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esa situación, así que yo quiero que ustedes opinen sobre la situación”, comentó Nadia entre lágrimas en el video.

En las imágenes se ven como participan en la fiesta varios bailarines eróticos, quienes les brindaron un show a todos los asistentes, al mismo tiempo que contaban con pudines y accesorios alusivos a la temática.