Tormenta tropical Julia se convierte en huracán en su paso por San Andrés

La ratificación se hizo luego del paso de aeronaves de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, así como de la reserva de la Fuerza Aérea estadounidense.

El fenómeno llega a la calificación de huracán al alcanzar vientos de 75 mph (120 km/h).

El gobernador de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins, se pronunció. “Huracán Julia categoría uno. Seguimos con alerta. Se formó justo encima de nosotros”.

7 PM EDT Saturday October 8 Update: Data from NOAA and Air Force Reserve reconnaissance aircraft indicate that #Julia has become a hurricane as it passes near San Andres and Providencia Islands. pic.twitter.com/Asvnaw0W4Y