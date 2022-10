Mueren en accidente hermano y estilista de Natalia Curvelo

El padre de la artista, Alfredo Curvelo, manifestó a través de su cuenta de Facebook el dolor por el fallecimiento de su hijo Alfredo Jr: “Hijo ve con Dios y siéntate a tu diestra. Siempre te amaré”.

Por otro lado, El hermano menor de Natalia, Aníbal, también expresó su dolor a través de las redes: “Ahora solo quedamos 2 y si es por mí no cantas más @nataliacurveelo no quiero perderte y pues recordarte como el mejor hermano de este mundo el mejor barbero y si te me fuiste pero lucharé para cumplir mis sueños siempre soñaste con verme debutar y lo verás ahora más que nunca a entrenarme duro para cumplirte esa promesa siempre estarás en mi corazón”.