Bloguero argentino habló sobre los altos precios en Bolívar y Sucre

“Las cartas no tienen precios; es decir, vos vas y preguntas cuánto sale y te responden: ¿Cuánto pagas? o cosas así... el precio te lo ponen en base a lo que te puedan sacar en el momento”, argumentó el bloguero teniendo en cuenta que los municipios aledaños a Cartagena también se han presentado casos.

Contó una de sus experiencias comprando alimentos en un establecimiento: “Yo el otro día fui a comer a un lugar, pedí la comida, pregunté en cuánto estaba una gaseosa de acá de Colombia y me dijeron 3.000 pesos. Luego, pido la cuenta, viene otro mesero y me dice: la comida sale a 20.000, más la gaseosa son 24.000. Le respondí que me habían dicho que la gaseosa valía 3.000 y me dijo que estaba bien, que el total eran 23.0000, entonces... que deje de joder ¿me van a decir que no se sabe el precio? Tiene 50 años y hace 30 que atiende por acá”.