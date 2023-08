Dimar alerta sobre incremento de oleaje y vientos fuertes en el Caribe

Con respecto a los bañistas el Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Guardavidas recomienda que a la hora de disfrutar de las diferentes playas os niños deben estar siempre bajo el cuidado de sus padres o adultos responsables; no ingresar al mar en estado de embriaguez; no bañarse cerca de los espolones para evitar ser arrastrado por las corrientes; no ingresar a las playas restringidas; entre otras.