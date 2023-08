Advierten que proyectos Pdet podrían quedar desfinanciados en las regiones

La petición ante el presidente Petro radica en la priorización de los proyectos en los territorios una vez el plan de convocatorias esté aprobado en el Ocad Paz.



“La gestión del presidente sería que apenas se de la metodología de priorización tendría que darle trámite inmediato a los proyectos y junto con los alcaldes hemos metido un derecho de petición con preguntas puntuales, porque sabemos que no es una inversión vinculante, porque estamos contra el artículo 16, no queremos que metan ese mico del 'Plan de convocatorias', porque estaríamos obligados a seguirnos por ese plan sin saber que ese artículo seguiría vivo y sabemos que muchos artículos del Plan de Desarrollo están demandadas. Y lo que sí es real, es que ese artículo tiene unos vicios y me dicen los abogados que no es bajo vía de plan de desarrollo que se pueden cambiar una ley de ese orden”, concluyó.