Acciones armadas empeoran crisis humanitaria y de seguridad en la Costa

Argemiro Lara, líder campesino del municipio de Ovejas, ratificó en diálogo con EL HERALDO que a la situación de miedo y sometimiento del Clan del Golfo que han tenido en los últimos 5 años se suma el hambre que los ha obligado a comer en estos últimos días yuca en las tres comidas por no poder salir al campo a buscar otros alimentos.

“La situación es grave. La zona rural de Ovejas no tiene agua ni para consumo ni cocinar y hay que irla a buscar a la zona urbana y no tenemos en qué ir porque al que sale lo detienen. Ahora comemos yuca con yuca las tres veces al día porque no hay más comidas”, dijo Lara.