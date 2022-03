“Yo en lo personal no votaré por Gustavo Petro”: Gómez

Este martes el senador del Partido Liberal Mauricio Gómez Amín conversó con EL HERALDO sobre los acercamientos que ha tenido Gustavo Petro con el expresidente César Gaviria.

Gómez, quien fue reelegido el pasado domingo, señaló que a título personal no ve “coincidencias con la visión de país” que tiene el líder de la Colombia Humana”.

“Yo lo que siempre he dicho, tanto antes y durante la campaña, es que a nivel personal no tengo previsto votar por Gustavo Petro ni en primera ni en segunda vuelta. No comparto la visión de país de él; además, no creo que el país deba seguir polarizándose, no creo que el país deba seguir enfrascado en peleas o discusiones. La gente lo que requiere son soluciones, ideas que mejoren la calidad de vida de los colombianos”, mencionó durante el diálogo el parlamentario.