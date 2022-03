Voto en blanco vuelve a ganar a Gustavo Bolívar en vicepresidencia de Senado

En respuesta, Bolívar aseveró: "Lo que está diciendo el Consejo de Estado es que si yo hoy hubiera obtenido un voto contra 99 en blanco, yo sería el segundo vicepresidente (...). Pero yo no estoy aquí por un cargo, me vale huevo un cargo, me importa un bledo un cargo, yo estoy aquí tratando de sentar jurisprudencia".

Finalmente, se volvió a votar pero ya sin 'quorum', con 42 por el sí y seis en contra, por lo que se resolvió volver a adelantar la votación en la próxima sesión.