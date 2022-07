Uribismo se reúne para definir la agenda de la oposición

El senador Carlos Meisel explicó que en la reunión del martes espera exponer los proyectos de ley que presentará en el próximo periodo legislativo.

El parlamentario comentó que de telón de fondo a este encuentro con el expresidente Uribe está una “situación preocupante” sobre los anuncios de los demás partidos respaldando al gobierno electo “sin ningún tipo de acuerdo”.

“Yo no estoy en contra a tengamos acuerdos con el gobierno, pero es que al país no se le ha dicho cuál es la base del llamado Acuerdo Nacional (...) Hoy lo que veo es un conjunto de partidos despavoridos apoyando al gobierno sin saber en qué ni para que, solo por no quedarse por fuera”, dijo el parlamentario.

Agregó: “Son acuerdos sobre la política, pero no sobre los temas; eso es preocupante”.