Tres candidatos presidenciales firmaron un pacto por una “campaña pacífica”

Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández firmaron ayer martes, en el marco del debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), un pacto “por una campaña política pacífica, incluyente y sin discriminación”.

Hernández firmó el documento con la condición de agregarle un otro sí que incluya: “No matar, no mentir, no robar, no traicionar”.

Al evento estaba invitado el aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro; sin embargo, su equipo afirmó que por compromisos previos acordados no pudo asistir. Señalaron que firmarán el documento en los próximos días.

So que se busca es sensibilizar a los candidatos y sus equipos políticos “en la importancia de una cultura política basada en la verdad, el respeto”. Agregaron que “las elecciones deben darse en paz”.

La firma del documento fue una invitación realizada por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, la ANDI, la Conferencia Episcopal, la MOE y Viva la Ciudadanía. El acto simbólico incluyó un acuerdo para que sea la “palabra y el argumento” el insumo básico de la política a través del diálogo. El acuerdo, según los organizadores, “busca ser un alivio ante una de las campañas con más agresiones a líderes políticos y sociales en los últimos 12 años”.

Parte del acuerdo busca rechazar “cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral”.

En el evento también se conversó sobre temas orientados a propuestas para mitigar efecto de la inflación, desarrollo económico, situación del empleo, internacionalización de la economía. Muchos temas complejos y bastante impopulares pero necesarios.

“Debemos contar con estrategias que permitan suplir el faltante de costo fiscal que tiene el país en este momento”, señaló Bruce MacMaster.