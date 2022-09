Suspensión de exploraciones enfrenta a Gobierno y oposición

Garantizó Vélez-Torres que no se va a importar gas a nadie "porque tenemos unos embalses llenos, no estamos en crisis, no tenemos que generar un falso pánico, nuestra transición será incluyente y participativa: estaremos hablando con todos los actores, no solo con los corporativos porque nos interesan los usuarios, sindicatos y comunidades que llevan años olvidados".

Y afirmó que se podrán viabilizar un 42% de los contratos de exploración vigentes.

A su vez, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, indicó que "desde hace 20 años hemos decidido políticamente que en vez de potencia agrícola íbamos a ser potencia petrolera cuando la realidad es que las reservas están declinando, porque la geología del país no tiene suficientes reservas y por eso es un error creer que vamos a depender de esto por muchos años. Si miran las reservas de Ecopetrol vienen en declive, Colombia no es un país petrolero ni de grandes yacimientos de gas, la ecuación no cierra cuando se dice que para la sostenibilidad fiscal tenemos que seguir promoviendo el petróleo y el gas: tenemos un país con el 59% en bosques naturales y las comunidades étnicas son las que saben convivir con esa naturaleza, tenemos un potencial de industrialización de otra manera, que esa industrialización sea con energía descarbonizada".

Aseveró que hoy la dependencia industrial del gas "nos ha llevado a importar gas en Cartagena, eso no se lo inventó el presidente Petro".

Expuso aquí que Colombia hoy tiene múltiples fuentes de energía no explotadas, "nos podríamos abastecer de nuestros propios recursos sin abastecernos de mercados externos. La diversificación energética es un derecho energético, es que por ejemplo el potencial del sol en el Caribe pueda estar en el techo de cada ciudadano".

Y advirtió que "el cambio en el clima del planeta es irreversible y lo que estamos tratando es que que no aumente ese cambio en el clima, y esto cada vez va a ser peor, las sociedades tenemos que prepararnos para vivir en situaciones de incertidumbre. El planeta que van a vivir en 2060 va a ser irreconocible".

Cuestionó que Ecopetrol ha invertido miles de millones para encontrar hidrocarburos "y no ha encontrado, porque no somos Arabia Saudita, Catar o Rusia".

Contestó a Valencia que los hidrocarburos emiten metano, "con un potencial de calentamiento 28 veces mayor al de CO2".

Y finalmente garantizó: "El Gobierno no va a afectar la disposición energética para los colombianos".