“Yo por Gustavo Petro no voy a votar”: Sergio Fajardo

La decisión del político sorprende, especialmente porque la coalición que representaba no llegó a un acuerdo con Rodolfo Hernández, el candidato que se medirá ante Petro en segunda vuelta, sobre las propuestas de Gobierno del ingeniero.

Sobre este tema, Fajardo aseguró que Hernández fue descortés luego de la reunión que sostuvieron.

“Yo no le hecho exigencias a nadie, nos sentamos a discutir sobre sus programas. Yo no pretendo competir con Fico Gutiérrez por su cantidad de votos. Nunca he hecho exigencias por cantidad de votos. Yo no fui a negociar, no pretendí imponerle nada a nadie. Rodolfo fue descortés; yo nunca le he pedido puestos”, señaló, al tiempo que descartó que haya querido imponer programas de Gobierno al ingeniero.

Asimismo, el dirigente político aseveró que luego de una reunión con sus compañeros de Centro Esperanza, decidieron que cada uno tomará las decisiones individualmente de cara a las elecciones del 19 de este mes.