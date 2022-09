Senador Alex Flórez reconoció problemas con el alcohol tras polémica

“Doy la cara al país y asumo que me equivoqué. Estos días no han sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor”, aseguró.

El congresista afirmó que tras el escándalo que protagonizó ha tocado fondo.

“Me reusaba a aceptar el problema pues es una condición socialmente aceptada, y a la que no se le da la importancia suficiente desde el enfoque de salud pública y lo que implica padecer. He tocado fondo y el problema con el licor me ha a traído problemas con mi familia, amigos y las personas que han confiado en mi palabra y el proyecto político que hemos presentado”, dijo.