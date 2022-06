Rodolfo Hernández se reúne este miércoles con empresarios en Barranquilla

En las elecciones del pasado 29 de mayo, en Vichada, el ingeniero obtuvo 6.586 votos. “Yo no escuché cuando me preguntaron por Vichada, pero ellos sí me escucharon a mí y hoy vine a darles las gracias”, señaló Hernández. En el Vichada Hernández comentó: “La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia”.

Hernández explicó que el dinero que le llegue por reposición lo reinvertirá en el lugar de su posesión.

Además de Vichada el candidato tuvo jornada en la ciudad de Cali. Su agenda continuará en Miami, luego en Montería, Santa Marta y Bogotá.