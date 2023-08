Sectores políticos cuestionan regreso de Sarabia al Gobierno

La politóloga Laura Sarabia, quien salió del gobierno de Gustavo Petro hace unos meses en medio de un escándalo de supuestas escuchas ilegales y posible abuso de poder, asumiría la dirección de Prosperidad Social en reemplazo de Cielo Rusinque, que se convertiría en la nueva jefa de gabinete.

Lea también: Este martes se acaba el plazo para inscripción de cédulas

Cabe recordar que el pasado 18 de agosto se conoció la opción de que Sarabia pudiera volver a ejercer funciones en la Casa de Nariño.

Aunque hasta el momento el gobierno de Gustavo Petro no ha oficializado ningún cambio en el gabinete.

Pero el anuncio del retorno de Sarabia al Ejecutivo, y sobre todo a Prosperidad Social, no ha caído bien en varios sectores políticos.

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, criticó: “Mejor dicho, de mal en peor. Cielo Rusinque, después del gran fracaso de la entrega de los subsidios, pasaría a ser jefa de gabinete. Y Laura Sarabia, después de que pusieron polígrafos, de que no se sabe cuánta plata en efectivo fue que le robaron, pues ahora dicen que entraría en Prosperidad Social".

El director de la Fundación Pares, León Valencia, escribió en Twitter al respecto: Estoy esperando que el fiscal Francisco Barbosa y la revista 'Semana' le digan al país que Laura Sarabia no puede volver al Gobierno y ostentar un cargo público porque las acusaciones que le hicieron de secuestro y tortura a la niñera no eran un 'show' mediático que se inventaron. Aún si la revista 'Semana' y el fiscal Barbosa no pueden demostrar las graves acusaciones que le hicieron a Laura Sarabia y el hecho queda en un gran 'show' mediático montado con fines políticos, es un error de Petro volver a nombrar a Sarabia para dirigir Prosperidad Social".

La ex congresista uribista Margarita Restrepo advirtió: "Laura Sarabia, llamada a interrogatorio por la Fiscalía por el caso de la niñera Marelbys Meza, será la nueva directora del DPS. Manejará la chequera del gobierno Petro".

Y el abogado Daniel Briceño publicó en sus redes sociales: "Informan que Laura Sarabia será nueva directora del Departamento de Prosperidad Social. Pasará de manejar 3.000 millones en maletas a manejar varios billones de pesos. Pasará de no pagarle la seguridad social a la niñera de su hijo a pagarle los subsidios a millones de personas".

Además: Voraz incendio deja al menos 50 viviendas destruidas en Armenia

A través de un comunicado, la mano derecha del presidente Gustavo Petro señaló que "como mujer latinoamericana, fui recibida por el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cumplimiento de su mandato de monitoreo, para abordar el tema de violencia política contra la mujer, de interés personal por experiencia propia y de interés en la agenda nacional y regional sobre equidad de género".

En este sentido, explicó que su viaje a Washington fue programado luego de que el 28 de julio la Fiscalía certificara que no había investigaciones en su contra.

"Sin embargo, el pasado 18 de agosto, cuando se conoció la opción de retomar mi tarea en el gobierno, la Fiscalía comunicó la novedad procesal de oír mi versión", indicó.

Le interesa: Cae mujer señalada de secuestrar a niña que fue abusada por Hernán Giraldo

"Mi defensa ha pedido que podamos primero conocer el contenido de la denuncia, para responder de manera debida, en una diligencia voluntaria que fue provocada por nosotros mismos para poder dar mi versión de los hechos. Esta tendrá lugar el 5 de septiembre de 2023", agregó.

A su vez, a través de un comunicado emitido la noche de este lunes 28 de agosto, la defensa de la exjefa de gabinete presidencial dio a conocer a la opinión pública que, debido a la presunción de inocencia, no existe inconveniente alguno para que su defendida ejecute funciones públicas.

Y es que, de acuerdo con lo que explicó Jorge Mario Gómez Restrepo, abogado de Sarabia, la defensa “ha colaborado en las investigaciones (...) sin interferencia alguna” y la presunción de inocencia de la exfuncionaria “se mantiene intacta”, pues gran parte de las pruebas, que se han recolectado con su colaboración, darían cuenta de que su participación en los actos de los cuales se le acusa no habría ocurrido.

Respecto a la parte de la investigación en la cual se le involucra en el supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial, el abogado defensor señaló que “se ha determinado que Laura Sarabia Torres se limitó a manejar la agenda del candidato y no tuvo ninguna injerencia en lo relacionado con la financiación”.

En tanto que, en lo relacionado a la acusación que se hizo en contra de la exjefa de gabinete sobre el presunto uso irregular del polígrafo de la Presidencia, la defensa aseguró que “con pruebas y testimonios” fue posible establecer que ella “no impartió ninguna orden, ni correspondía a sus funciones oficiales hacerlo”.

Y agregó: “La defensa tiene la plena convicción que los responsables misionales de los procedimientos actuaron con total apego a los parámetros legales”.

Por otro lado, “en el caso de supuestas intervenciones telefónicas Laura Sarabia Torres no está vinculada”, asegura Gómez Restrepo en el comunicado, con lo cual estaría negando rotundamente la participación de su defendida en las chuzadas que se realizaron al celular de Marelbys Meza, exempleada de Sarabia, a quien señalaron como sospechosa del robo de cerca de 7.000 dólares que se encontraban guardados en la casa de la exfuncionaria.

Además, aclara el abogado, “la reincorporación de Laura Sarabia Torres al Gobierno se ha dado en un área que no tiene, ni ha tenido relación funcional con las instancias involucradas en las investigaciones en curso”.

Le interesa: Petro sancionó ley que prohíbe uso de animales para disuadir manifestaciones