Senado aprueba conciliación de la reforma tributaria

No obstante, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, advirtió que el senador Gustavo Bolívar, de la coalición oficialista, dijo que había que aprobar rápido la tributaria porque Petro estaba perdiendo popularidad: "No les importó la gente sino su proyecto político. Esta reforma tributaria está profundizando la incertidumbre en el mercado colombiano y un miedo masivo a invertir en Colombia, son muchos los que han manifestado que Colombia no es un país seguro para invertir ya".

Advirtió además que la figura de la conciliación "debe ser diferente, es cómico que este gobierno justifique lo que hacían los otros gobiernos que criticaban: pedí hacer parte de la comisión de conciliación y no me lo permitieron justificándolo con las artimañas del pasado. Ya hay una tutela en la que estoy pidiendo ser partícipe de esa decisión y no se ha decidido de fondo. Y presentaré un proyecto de ley para reglamentar esa comisión".

En réplica, Bolívar aseveró que "la oposición se ha vuelto mentirosa, lo que le dije a María Jimena Duzán en la entrevista que cita Miguel Uribe es que debido a las mentiras que a diario salían a decir, y que reproducían los medios que amplifican a la clase política que ha gobernado este país, Petro estaba perdiendo popularidad, pero ya sabe la gente a quién creerle: si siguen haciendo ese tipo de oposición nos van a mantener 20 años en el poder, estudien, prepárense, con hechos con grandes debates".