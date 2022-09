“Reforma a la salud no se hará a puerta cerrada”: Carolina Corcho

“En el país se siente una ansiedad de ¡queremos conocer ya! cuál es el conjunto de propuestas que va a presentar el Gobierno (…) invito a la serenidad también de los tiempos”, dijo durante un foro realizado por El Tiempo.

“La reforma se hará en medio del debate público, no se puede aprobar a puerta cerrada, una reforma de esta connotación no la puede aprobar el ministerio, no es su función pública, la función es que se apruebe en con Congreso de la República y necesariamente esto será conocido por toda la sociedad colombiana, hayan votado o no por el presidente Gustavo Petro, están invitados a este diálogo”, indicó.