Proponen que sobretasa a generadores vaya a energía en el Caribe

De otro lado, el senador Arturo Char, de Cambio Radical, como vocero de la colectividad reiteró que el partido no acompañará la reforma debido que "no es estructural sino totalmente fiscal. El sector extractivo es el sector más afectado, perjudicando sus utilidades. Hay 8 billones del Presupuesto que no tienen una destinación específica. Y las prioridades del Gobierno Nacional están mal enfocadas".

Así mismo, anunció que presentará un artículo "para solicitar a la DIAN informes del recaudo tributario trimestral".

Y concluyó que la reforma tributaria "está sopesada en una incertidumbre que puede generar que el recaudo tributario caiga, desconectada del empleo y del crecimiento económico de los sectores".