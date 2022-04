Proponen nuevo censo para medir la pobreza en Colombia

Edward Rodríguez actual representante a la Cámara por el Centro Democrático radicó ante el Congreso de la República una iniciativa con la que busca “adelantar un nuevo censo de lucha contra la pobreza”.

El parlamentario además indicó en sus redes sociales que el proyecto de ley contemplaría la modificación en la entrega “de subsidios de familias en acción, ingreso solidario, adulto mayor y devolución del IVA”.

“Nuestro proyecto de Censo radicado hoy busca focalizar las personas para direccionar los subsidios a millones de beneficiarios y corregir los obstáculos a la hora de favorecer a los ciudadanos en situación de pobreza moderada, extrema pobreza y vulnerabilidad”, comentó.

Agregó que los auxilios deben llegar “a quienes de verdad lo necesitan y no a quienes no lo necesitan, beneficiando así a personas inescrupulosas, mientras los más necesitados no pueden acceder a los programas de asistencia del Gobierno”, puntualizó en medios de comunicación Rodríguez.