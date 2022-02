“Escasamente me he cruzado con él”: procuradora Cabello sobre caso Acuña

“Los comentarios de los chat en donde dice que iba reunirse conmigo, esas son discusiones políticas que se las dejamos a ellos. Eso no va evitar que yo siga con mi investigación”, señaló.

Insistió que son escasas las veces que se ha cruzado con el parlamentario.

“Que yo sepa no me he reunido con él. Los ciudadanos cualquiera, incluso los congresistas, pueden pedirme citas si así lo quieren para colocarme quejas de lo que pasa en sus municipios. No sé qué quiso decir cuando dijo que iba a reunirse conmigo, no quiero meterme en esa discusión política. En temas políticos durante tiempos políticos la Procuraduría General no se mete”.