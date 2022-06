¿Por qué al candidato Rodolfo Hernández no le alcanzó?

Para el catedrático de la Universidad Javeriana, “no tiene sentido que hubiese sacado semejante votación en primera vuelta y, teniendo a todo el establecimiento a favor de él, toda la derecha, todo el uribismo, todos los medios y las personas que estaban en contra de Petro, no puede ser que haya decidido esconderse”.

Observa el experto en este sentido: “Hernández no asistió a un debate, se fue para Miami, se inventó que lo iban a matar a cuchillo, se puso fue a cuestionar y yo diría que a ofender a los jueces del Tribunal Superior de Bogotá que lo obligaban a hacer el debate; entonces, eso yo creo que generó una impresión entre muchas personas de que él era incompetente y no era capaz de enfrentar la discusión política, dar la cara y decir por qué había que votar por él”.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y ex alcalde de Bucaramanga, agrega Prieto, “se limitó a dar unas cuantas entrevistas y siguió insistiendo en publicar cosas en redes sociales y el problema de eso es que solo las ve la gente que está interesada en él, pero quienes no están pendientes de las redes de Rodolfo Hernández, no saben qué dijo en estas semanas antes de la segunda vuelta”.

Por ello, concluye, “yo pienso que fue su culpa, su responsabilidad, por no haber hecho campaña, porque no quiso dar entrevistas a grandes medios, no quiso ir a debates con Gustavo Petro, y lo que hizo fue esconderse y casi que se queda en Miami y no vuelve”.