Se cae impuesto a las pensiones: Petro sobre reforma tributaria

Se mantiene el que las regalías que entregan las empresas del sector minero-energético no serán deducibles del impuesto de rentas.

“Esto por un criterio básico y fundamental que los bienes del subsuelo desde la constitución de 1876 son propiedad de la nación, son propiedad pública, del pueblo colombiano. Y en esa medida la nación cuando concede la explotación económica a un particular tiene el derecho a unas regalías y por tanto estas no son parte de la contabilidad de las empresas y no son deducibles de su impuesto de renta”.

El presidente Gustavo Petro afirmó que la sobretasa de renta para las empresas de petróleo tendrá tarifas que dependerá del precio internacional con rangos que van de 5 %, 10 % y 15 %.

El ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, había señalado que solo habría dos tarifas para la sobretasa del 5 % y 10 %, por lo que tras las declaraciones del presidente se introdujo una nueva del 15 %.

“Si el precio internacional del petróleo está un 30 % por encima del promedio histórico de 20 años, entonces habrá un impuesto adicional del 5 % y si el aumento del precio internacional es mayor al 60 %, entonces la sobretasa será del 10 %”, dijo en su momento Ocampo.

Aclaró que la fórmula fue diseñada para que sea equivalente al impuesto a las exportaciones que era del 10 %; 7,5% y 5 %. Sostuvo que además, permitirá captar un beneficio por los altos precios internacionales.

En el caso del carbón, el presidente Petro dijo que la sobretasa será diferencia y comenzará a aplicarse “un poco más tarde” y llegará hasta un máximo de 10 % de su impuesto de renta.

En caso de que se presente una caída en los precios de carbón y petróleo, no se cobrará la sobretasa.