Piden a exrepresentantes entregar sus oficinas en el Congreso

Un curioso llamado de atención recibieron el pasado jueves los excongresistas de la República por parte de la sección de suministros de la Cámara de Representantes.

El regaño se debió a que algunos exrepresentantes aún no han devuelto la oficina que les fue asignada por la Cámara para el cumplimiento de sus funciones durante el periodo constitucional 2018 – 2022.

Este hecho tiene molestos al equipo administrativo debido a que muchos de los nuevos representantes están con caja en mano esperando un lugar para iniciar su labor parlamentaria.

“Comedidamente les solicito hacer la devolución de dicha oficina en el transcurso del presente día, toda vez que se requiere hacer la entrega de dicho inmueble de propiedad de la Cámara de Representantes a quien fue asignada para el cumplimiento de las funciones como Representantes a la Cámara durante el periodo Constitucional 2022 – 2026”, se lee en la misiva firmada por Aldemar Vanegas Muñoz, Jefe de la Sección de Suministros

Vanegas Muñóz insistió que de no hacerse la devolución, para garantizar el derecho constitucional a los nuevos Legisladores, la Cámara de Representantes, este viernes 22 de julio de 2022, procederá a “solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional con el fin de abrir la puerta de la(s) oficina(s) que no se haya(n) devuelto con la ayuda de cerrajero. En dicho caso, se levantará un acta y un inventario de lo que en encuentren y los bienes que no sean de propiedad de la Cámara de Representantes, serán guardados en las bodegas del almacén de la Corporación”.

Es importante tener en cuenta que desde el 20 de julio de 2022, al no ostentar la calidad de Representantes a la Cámara, dejan de ser servidores públicos, y, por ende, legalmente no deben tener en su poder bienes de propiedad del Estado.

César Lorduy exrepresentante indicó: “en mi caso, y solo para diferenciar entre unos y otros, entregué mi oficina con inventario, desde el día 15 de julio de 2022”.

Aún se desconoce el listado oficial de excongresistas que están ocupando oficinas que, legalmente, ya no le pertenecen.