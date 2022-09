¿En riesgo las mayorías a favor de Gustavo Petro?

Explicó que las organizaciones políticas no reciben financiación adicional por declararse en una de las tres categorías. “Quienes se declaran en oposición tendrán que hacer parte de los órganos directivos que se conforman en el interior del Congreso, además tendrán derecho al acceso a la información y medios de comunicación de una manera privilegiada”, destacó.

Sobre la votación de los parlamentarios en cada una de las discusiones señaló que se debe tener en cuenta lo que decidan las bancadas. “Los congresistas con relación a las propuestas particulares están obligados a votar en la forma en como decida la bancada. Ahora, el incumplimiento de esa obligación sí trae otras consecuencias”. “Así las cosas, serán las bancadas de cada partido, y no estos, las que decidirán las propuestas que apoyarán y las que no, después de un análisis detenido sobre cada una de ellas, pues no está en los representantes de un partido concretar un programa determinado”.